Добро пожаловать в Victoria Museum ‒ музей костюма и стиля, посвященный городской моде 1830-1920 годов Купить билет
График работы

Вторник - Пятница, с 11:00 до 19:00
Суббота, с 12:00 до 19:00

Victoria Museum

Бутышев переулок, 23, г. Киев

11 мая состоялось открытие выставки вееров «Любовь и природа: изысканный эликсир здоровья» 🔥Веер - аксессуар вне трендами и модой. Современные кутюрье часто подчеркивают и...
Изысканный эликсир здоровья
2021-05-13
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Наконец этот момент настал: музей снова открывает свои двери 13 февраля в 11.00👏💃Мы очень благодарны вам за то, что в течение этой паузы были с нами в наших соцсет...
Уважаемые гости Victoria Museum
2021-02-03
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Согласно официальному постановлению Кабинета Министров, мы вынуждены отменить нашу лекцию Мирослава Мельника «Иконы стиля Belle Époque: аристократки, актрисы, куртизанки».Поэтому,...
Уважаемые гости Victoria Museum!
2020-11-13
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Коллеги, поздравляем с Всеукраинским днем ​​работников культуры! Мы имеем грандиозную миссию - сохранять и передавать культурные достояния человечества следующим поколениям. Наша ...
Поздравляем с днем работников культуры!
2020-11-12
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Свадебное платье Марты Йокум
1913
Красивое свадебное платье из брокарда, дюшеса и кружева. В силуэте платья уже ощущается влияние работ кутюрье Поля Пуаре. Именно он ввел в моду свободную одежду, вдохновленную античностью и японской культурой. Цельнокроеные рукава платья ассоциируются с кимоно, а туникообразная верхняя часть юбки позаимствована из древнегреческой одежды, но осовременена асимметричной линией низа. Талия чуть завышена по моде 1910-х годов и подчеркнута многорядным жемчужным декором. Жемчугом отделаны декольте, лиф и края рукавов. Еще два жемчужных акцента – там, где туника уходит под шлейф.

В отделке использован не натуральный жемчуг, а искусственный, что тоже было приметой времени. В начале ХХ века из недоступного предмета роскоши он превращается во вполне демократичный материал, пригодный и для создания недорогих, но эффектных украшений, и для декора одежды. Окончательно утвердила в моде искусственный жемчуг Коко Шанель, открывшая свой первый бутик в Довиле как раз в 1913-м – том же году, когда было сшито свадебное платье Марты Йокум.
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Свадебное платье House of world
1903 — 1904
Жемчужина Victoria Museum, уникальный экспонат haute couture. Это подвенечное платье от House of Worth – первого в истории дома моды, созданного Чарльзом Фредериком Уортом в 1858 году в Париже.
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Гусарский ментик
1830 - 1850
Ментик (верхняя куртка) офицера лейб-гвардии гусарского полка выполнен из красного сукна...
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Променадное платье из золотистого шелка
1899
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Платье для прогулок в стиле балморал
1850 - 1865
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Коллекция
Добро пожаловать в музей костюма и стиля так называемой Викторианской эпохи, который находится в самом сердце Киева, в историческом здании конца 19-го века
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