Ласкаво просимо в Victoria Museum - музей костюма і стилю, присвячений міський моді 1830-1920 років Купити квиток
Графік роботи

З четверга по неділю з 11:00 до 18:00

Victoria Museum

Бутишів провулок, 23, м. Київ

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20 вересня у Victoria Museum відбулося відкриття виставки «Загартована шляхетність», яку присвячено 150-річчю видатної української оперної співачки Соломії Крушельницької. Розп...
Відкриття виставки на честь Крушельницької
2022-09-21
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Вже 20 вересня о 12:00 у музеї костюму і стилю Victoria Museum відбудеться урочисте відкриття виставки суконь та аксесуарів, які відтворюють  відомі образи з фотографій в...
“Загартована шляхетність”
2022-09-15
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Війна війною, а нам своє робити! Приходьте до Victoria Museum. За красою і натхненням. За безцінним та справжнім. ...
Ми відчинені з 7 вересня 2022 року!
2022-09-06
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З 12 червня 2022 року Victoria Museum зачинений на інвентаризацію.
2022-06-10
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Весільна сукня Марти Йокум
1913
Красиве весільне плаття з Брокард, дюшесу і мережива. У силуеті сукні вже відчувається вплив робіт кутюр'є Поль Пуаре. Саме він ввів в моду вільний одяг, натхненну античністю і японською культурою. Цельнокроение рукава сукні асоціюються з кімоно, а туникообразная верхня частина спідниці запозичена з давньогрецької одягу, але осучаснена асиметричною лінією низу. Талія трохи завищена по моді 1910-х років і підкреслена багаторядним перловим декором. Перлами оброблені декольте, ліф і краю рукавів. Ще два перлинних акценти - там, де туніка йде під шлейф.

В обробці використаний не натуральні перли, а штучний, що теж було прикметою часу. На початку ХХ століття з недоступного предмета розкоші він перетворюється в цілком демократичний матеріал, придатний і для створення недорогих, але ефектних прикрас, і для декору одягу. Остаточно затвердила в моді штучні перли Коко Шанель, яка відкрила свій перший бутік в Довілі якраз в 1913-м - тому ж році, коли було зшито весільну сукню Марти Йокум.
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Весільна сукня House of Worth
1903 — 1904
Перлина Victoria Museum, унікальний експонат haute couture. Це вінчальну сукню від House of Worth - першого в історії будинку моди, створеного Чарльзом Фредеріком Уорт в 1858 році в Парижі.
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Гусарський ментик
1830 - 1850
Ментик (верхня куртка) офіцера лейб-гвардії гусарського полку виконаний з червоного сукна...
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ППроменадна сукня з золотистого шовку
1899
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Сукня для прогулянок в стилі Балморал
1850 - 1865
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Колекція
Ласкаво просимо в музей костюма і стилю так званої Вікторіанської епохи, який знаходиться в самому серці Києва, в історичній будівлі кінця 19-го століття
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