Victoria Museum

Свадебное платье Марты Йокум

1913

Красивое свадебное платье из брокарда, дюшеса и кружева. В силуэте платья уже ощущается влияние работ кутюрье Поля Пуаре. Именно он ввел в моду свободную одежду, вдохновленную античностью и японской культурой. Цельнокроеные рукава платья ассоциируются с кимоно, а туникообразная верхняя часть юбки позаимствована из древнегреческой одежды, но осовременена асимметричной линией низа. Талия чуть завышена по моде 1910-х годов и подчеркнута многорядным жемчужным декором. Жемчугом отделаны декольте, лиф и края рукавов. Еще два жемчужных акцента – там, где туника уходит под шлейф.



В отделке использован не натуральный жемчуг, а искусственный, что тоже было приметой времени. В начале ХХ века из недоступного предмета роскоши он превращается во вполне демократичный материал, пригодный и для создания недорогих, но эффектных украшений, и для декора одежды. Окончательно утвердила в моде искусственный жемчуг Коко Шанель, открывшая свой первый бутик в Довиле как раз в 1913-м – том же году, когда было сшито свадебное платье Марты Йокум.