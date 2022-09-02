Victoria Museum

Весільна сукня Марти Йокум

1913

Красиве весільне плаття з Брокард, дюшесу і мережива. У силуеті сукні вже відчувається вплив робіт кутюр'є Поль Пуаре. Саме він ввів в моду вільний одяг, натхненну античністю і японською культурою. Цельнокроение рукава сукні асоціюються з кімоно, а туникообразная верхня частина спідниці запозичена з давньогрецької одягу, але осучаснена асиметричною лінією низу. Талія трохи завищена по моді 1910-х років і підкреслена багаторядним перловим декором. Перлами оброблені декольте, ліф і краю рукавів. Ще два перлинних акценти - там, де туніка йде під шлейф.



В обробці використаний не натуральні перли, а штучний, що теж було прикметою часу. На початку ХХ століття з недоступного предмета розкоші він перетворюється в цілком демократичний матеріал, придатний і для створення недорогих, але ефектних прикрас, і для декору одягу. Остаточно затвердила в моді штучні перли Коко Шанель, яка відкрила свій перший бутік в Довілі якраз в 1913-м - тому ж році, коли було зшито весільну сукню Марти Йокум.